KISA BİR SEÇİM NOTU

23 Ocak tarihinde KKTC’de halk sandıklara giderek iradelerini yansıttı. Mesele sandıklara iradenin hangi oranda nasıl yansıdığı.

Ulusal Birlik Partisi birinci parti gelerek seçimi tamamladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi ise ikinci parti olarak tamamlarken, üçüncü sırayı kimse alamadı.

Demokrat parti üç vekil ,Halkın Partisi üç vekil çıkarırken, Yeniden Doğuş Partisi ise iki vekille mevcudiyetini korudu. Ulusal Birlik Partisi Faiz Sucuoğlu liderliğinde hükumet ortağını bir şekilde seçecektir. Elbette kendimde şununla kurmalı, bununla kurmalı diyebilecek bir haddi bulmuyorum. UBP siyaseten ne yaptığını ve yapacağını bilen bir parti olduğunu göstermiştir deyip burada sözümü noktalamak isterim.

Gülşah Sanver Manavoğlu’na kimler ihanet etti?

Ama;

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun seçimi kaybetmesi ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Gülşah kişi olarak da siyasi bir kimlik olarak da gerek siyasiler gerekse toplum tarafından sevilen bir insan. Siyasi hayatı devam eder yada etmez onu şu an bilmiyorum. Lakin açık bir dille söylüyorum Gülşah Sanver “İhanete” uğramıştır. Şahsi kanaatim birlikte yola çıktığı uğruna gerek evi, gerek ailesi, gerek işinden ciddi bir şekilde feragat ederek mücadele ettiği partisini Gülşah sırtında taşıdı ama onlar, onu meclise kadar taşıyamadı. Gülşah Sanver Manavoğlu, Halkın Partisinin emniyet subapı idi. Gerek basın gerek ise toplum Gülşah’ın hatırına Halkın Partisine çok da yüklenmedi. Özelde Halkın Partisi genelde ise Gülşah bu “dönem” için büyük kayıp.

Bağımsızlık Yolu TDP’yi sandıkta bıraktı

Bir diğer değerlendirmeyi de yine üzülerek yapıyorum Toplumcu Demokrasi Partisi baraj altında kalmıştır. Bu Kıbrıs Türk siyaseti için bana göre üzücüdür. Ama kendilerini CTP’den ayrı farklı bir sol olarak gören bu arkadaşlar bilmelidirler ki, artık ellerinde kavga edecekleri bir şey kalmadı. Bağımsızlık yolu TDP’yi sandıkta bırakırken, TKP\YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın çağrılarını da yabana atmamak gerektiğini görmek gerekiyor. TDP bu sonuçlardan sonra parti olarak kendilerine yeni bir yol haritası çizecektir lakin toparlanması ne kadar zaman alır işte o bilinmez… Bu sonuçlar için TDP’li arkadaşlar halkı değil kendilerini sorgulamalıdırlar diyerek şimdilik burada bitirelim.