Kısa devre küle çevirdi

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dün Vakıflar Dairesi’ne ait, Adnan Uygun’un çalıştırdığı iş yerinde yangın çıktı.

Elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu meydana gelen yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında işyeri içerisindeki eşyalar yanarak hasar gördü.

Polis Basın Subaylı’ndan verilen bilgiye göre yangın dün saat 14.20 sıralarında Lefkoşa’da Mevlevi Tekke Sokak No:8 adresinde bulunan, Vakıflar Dairesine ait, Adnan Uygun’un çalıştırdığı iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uzun süren soğutma çalışmaları yapıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu meydana geldi. Yangın sonucu, terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı iş yeri içerisinde bulunan 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yanarak zarar gördü.