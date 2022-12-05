"Kısa devreleri önlemek için..."

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemleri hatırlattı.

Temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu vurgulanan açıklamada, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceğinin unutulmamasını istedi.

Açıklamada “Özel araçlar, tarımsal araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir” denildi.

Araçların içerisinde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.