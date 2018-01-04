Kısa sürede yakalandı

Diyalog gazetesinde yer alan Melin Dobran'ın haberine göre; Güzelyurt’ta dün sabahın erken saatlerinde iki soygun olayı meydana geldi. Sabah 03.30’da Ümra Kuyumculuğa giren hırsızlar 13 adet saat ve 15 adet çakmak aldılar. İkinci soygun adresi olan ‘Gunna’ Ticaretten ise 41 adet cep telefonu ve 26 adet şarj cihazı çalındı.

Kamera kayıtlarından yola çıkan polis 20 yaşındaki Serdar Tezcan’ı tutuklarken, diğer zanlı gözaltına alındı. Diyalog’a konuşan Ümra Kuyumculuk işletmecisi Şerife Bolçocuk ile Gunna İletişim Direktörü Süleyman Güde “Büyük bir üzüntü yaşıyoruz”dedi.

Polis kısa sürede yakaladı

Olayla ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, Güzelyurt polisi meselede zanlı olarak görülen Serdar Tezcan (E-20)’ı tespit ederek tutukladı. Polisten alınan bilgiye göre, Ümra Kuyumculuk’tan 13 adet saat, 15 adet çakmak ve tespih, Gunna İletişim’den ise 41 adet cep telefonu ve 26 adet şarj cihazı çalındı. Çalınan eşyaların, Güzelyurt Kapalı Pazar yanındaki jeneratörün altına ve Güzelyurt Lefke-Anayolu üzerinde yol kenarına gizlenmiş vaziyette bulunarak, polis tarafından emare olarak alındığı öğrenildi.

2 gün tutuklu kalacak

Olayın ardından zanlı olarak tespit edilen Serdar Tezcan, dün öğleden sonra Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Diğer zanlının ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Adli Şube’de görevli tahkikat memuru Hüseyin Sebatlı, mahkemede mesele ile ilgili bulguları aktardı. Hüseyin Sebatlı, 3 Ocak 2018 tarihinde Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli iş yerlerinden muhtelif telefon, çakmak ve saat çalındığını söyledi. Geniş çaplı soruşturmada Serdar Tezcan’ın tasarrufundaki cep telefonu ile tutuklandığını, olayla ilgili bağlantısı olduğuna inanılan suç ortağının arandığını kaydeden Sebatlı, alınacak olan ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu söyledi. Polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Bolçocuk: Komşum haber verdi…

Dükkânı soyulan Ümra Kuyumculuk işletmecisi Şerife Bolçocuk ve Gunna İletişim Direktörü Süleyman Güde, oldukça şaşkın ve üzgündü. Bölge esnafı ise yaşanan bu olaydan dolayı tedirgin olduğunu ifade ederek, polisin geceleri devriye yapması gerektiğini söyledi.

Şerife Bolçucuk, “Sabahtan komşum kapımı çaldı ve dükkânımın kapısının açık olduğunu söyledi. Gelip görünce içeriye girmedim. Polise haber verdik ve polis geldikten sonra içeriye girdik. Kapının zorlanarak açıldığını gördük ve kapı kasası bile yerinden oynamıştı. Vitrinimde ürün yoktu ama içeriden tahminime göre 6-7 adet orijinal saat, 20-30 adet normal saat, tespih ve zippo çakmaklar çalındı. Dükkânı yeni açtık diye henüz güvenlik kamerası taktırmadık. Yaklaşık 10 bin TL civarında bir zararım var. İşlerimiz de çok şükür iyi gitmekteydi fakat bu olay olduktan sonra haliyle üzüldük” şeklinde konuştu.

Güde: Polis üstüne düşeni yaptı

Süleyman Güde ise şunları aktardı, “Her zamanki gibi sabah dükkânı açmaya geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. İçeri girdiğimde, dükkânımda yüksek model diye tabir ettiğimiz üst model cihazlarımızın hepsinin raflarda olmadığını fark ettim. Polise bilgi verdim. Sağ olsun polis de üstüne düşeni yaptı. Dükkânın tüm kamera kayıtlarına ulaştılar. Sadece cep telefonu ve muhtelif cep telefonu eşyası çaldılar. Muhtemelen tümünün değeri 50-60 bin TL civarındadır. Rakamı tam netleştiremedik ama 40-45 adet ürün çalındı diye düşünüyoruz. İşlerimiz iyiydi bir sıkıntımız yoktu. Bu olaydan sonra da bozulacağını sanmıyorum. Yine işimizin başındayız. Keşke olmasaydı ama biz yine de işimize devam edeceğiz.”

Güzelyurt esnafı tedirgin

Ali Kani Bolçocuk: Esnaf olarak bunca zaman bu tip durumlar çok çok nadir olduğu için gayet rahattık ama bu olayın ayni yerde, ayni anda 2 dükkânda olması herkesi tedirgin etti. Umarım artık bu tip durumlar çok nadir yaşanır. Geceleri en azından polisimiz devriye olarak gezerse bu tip durumlar daha az olabilir bence diye düşünüyorum.

Selahattin İskifoğlu: Ben de işletmeciyim ve sabah soygun haberini duyduk. Tedirgin olduk. Sonuçta ürünlerimiz çalınıyor, bunları elde etmek kolay değil. Yıllarımızın emeğidir, biri gelip aniden alıp götürüyor. Kameralar bence yeterli değil çünkü maske takılır ve kıyafetler değişir. Sokaklarda mobese kamerası olsa daha iyi olur. Oradan daha rahat tespit edebilirler. Daha sıkı tedbir almayı düşünüyoruz mesela çelik kasa arayışına çıktık. Sigortamız var ama dışarıda kalan cihazları kapsamıyor. Onları daha emniyetli bir yere saklamamız lazım.