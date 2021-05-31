Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı

Kısa Süreli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın kısa süreli sağanak beklendiğini açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:16
93 Okunma
Kısa Süreli Sağanak Bekleniyor

Dairenin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak, sonraki günler ise genelde açık ve az bulutlu geçecek.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34 derece; sahillerde ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.  

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; salı ve çarşamba günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim