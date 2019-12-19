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Kısırlık için bir çözüm bulmada hayati bir adım

Kısırlık için bir çözüm bulmada hayati bir adım, sorunu bulmaktan geçiyor! SCSA (Sperm Kromatin Yapı Testi) testi; erkek üreme sağlığı konusunda son derece hassas bir ölçüt sağlayan sperm DNA parçalanma taraması için orijinal ve altın standarttır. Peki, SCSA testi nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

19 Aralık 2019 Perşembe 11:04
Kısırlık için bir çözüm bulmada hayati bir adım

DNA parçalanmasına sahip spermlerin yüzdesini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş birçok farklı test mevcuttur. Bu testlerden en önemlilerinden olan SCSA testi nedir? Sperm DNA parçalanma testi, sperm kromatin parçalanma testi olarak da adlandırılan SCSA testi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SCSA (SPERM KROMATİN YAPI TESTİ) NEDİR?

SCSA (Sperm Kromatin Yapı Testi) sperm kromatin yapısı analizi anlamına gelir. Parçalanmış DNA içeren sperm yüzdesini ve DNA hasar derecesini belirler. SCSA testi sırasında spermler bir kimyasal maddeyle işlemden geçirilerek, sperm hücresine özel bir boyanın girmesine izin verilir. Boya DNA molekülündeki yarıktan içeri sızar. Teoride, parçalanmış DNA’ya sahip spermler daha fazla boya alır. Ardından, akış sitometrisi adı verilen bir işlem kullanılarak, çok miktarda boya alan spermler (parçalanmış DNA’ya sahip spermler) az boya alan spermlerden (normal DNA’ya sahip spermler) ayırt edilir. Son olarak bir bilgisayar programıyla her bir spermin grafiği çizilebilir veya parçalanmış DNA’ya sahip sperm yüzdesi belirlenebilir.

SCSA testinin sonuçları kısır çiftlere ve doktorlarına sonraki adımların ne olacağını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Kısırlık
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