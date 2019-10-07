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Kişisel gelişim eğitimi gerçekleşti

Geçitkale’de Geçitkale Kültür ve Kongre Merkezi’nde kişisel gelişim eğitimlerinin ilki yapıldı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:07
Kişisel gelişim eğitimi gerçekleşti

Geçitkale’de Geçitkale Kültür ve Kongre Merkezi’nde cumartesi günü, kişisel gelişim eğitimlerinin ilki gerçekleştirildi.

Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi yaptığı açıklamada İkinci Kişisel Gelişim Semineri 1 Kasım 2019 Cuma günü olacağını ve tüm halkın davetli olduğunu belirtti. 

Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi, kadınlara ve katılmak isteyen herkese bir dizi seminer programı hazırladıklarını belirtti. Eğitmen Marziye İlhan (RN. BA. MBA)’ın vereceği bu eğitim ve seminerler halka ücretsiz olarak sunuluyor.

Semirnerde ayrıca Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi’ne katılmak isteyenler üye formu doldurarak, yapmak istedikleri ve bunları nasıl yapabilecekleri konusunda bilgilendirildiler. Seminerlerin 2020 Nisan ayına kadar devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kişisel Gelişim Eğitimi
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