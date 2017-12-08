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“Kişisel Gelişim Seferberliği” başladı

İlkokul öğrencilerinden, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerini, anne babaları ve toplumun tüm katmanlarını içine alacak şekilde planlanmış olan “Kişisel Gelişim Seferberliği”nin ilk adımı atıldı.

08 Aralık 2017 Cuma 12:23
“Kişisel Gelişim Seferberliği” başladı
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslenmesi adına “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi”nin çalışmalarına başlandı.

“Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra anne babaları ve toplumun tüm katmanlarını içine alacak şekilde planlanmış “Kişisel Gelişim Seferberliği”nin ilk adımı Lefkoşa Surlariçi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda atıldı.

Komisyondan verilen bilgiye göre, okul yönetimiyle işbirliği halinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Health Education Center uzmanları Marziye İlhan ve Riccon İlhan Doğan, gündüz çocuklara, gece ise velilere eğitim verdi.

Gündüz eğitiminde “arkadaşlar arası iletişim, nezaket kuralları” tiyatro oyunu şeklindeki uygulamalarla çocuklara anlatıldı. Okulun bahçesinde bulunan çöpler, eğitimciler ve öğrencilerle birlikte yarışma yapılarak toplandı.

Atatürk İlkokulu’nda akşam ise velilerin yoğun katılımıyla Ana-Baba Okulu etkinliği yapıldı. Riccon İlhan Doğan ve Marziye İlhan tarafından anne babalara verilen eğitimde, aile içi iletişim mizahi yaklaşımlarla ele alındı.

Okul yönetimiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, her ayın ilk haftasında çocuklara ve anne babalara yönelik eğitimin devamı ve çocukların gelişimine katkı sağlayacak ilave faaliyetlerle çalışmalara devam etme yönünde karar alındı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, etkinliğin öğrenci ve aile ayağına büyük ilgi gösterilmesini Atatürk İlkokulu yönetimine teşekkür etti.

Karaokçu, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum”  sloganıyla geliştirdikleri “Kişisel Gelişim Seferberliği”nin ilk adımlarını Lefkoşa Surlariçi’nin en güzide okullarından Atatürk İlkokulu’nda atmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hasan Karaokçu, eğitim çalışması ve “Kişisel Gelişim Seferberliği” çerçevesinde planlanan eğitim ve etkinliklerin tüm KKTC’ye yayılacağını vurguladı.

Karaokçu, “Çocuklarımızın ve anne-babaların kişisel gelişimine ne kadar katkı sağlayabilirsek, onları ne kadar bilinçli hale getirirsek her türlü riskten de o kadar uzak tutabiliriz. Sağlıklı birey ve sağlıklı gelecek için toplumumuzun kişisel gelişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

“KKTC Kişisel Gelişim Projesi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, BRTK, Health Education Center/Türkiye, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve Dance Of Cyprus, Merit Lefkoşa Otel, Arp Sanatçısı Deniz Aker ve gönüllülerin verdiği destekle yürütülüyor.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 16:21
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