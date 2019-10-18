Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı

18 Ekim 2019 Cuma 12:21
‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı

“Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, faaliyetlerine başlamıştır..

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 89/2007 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Yasası” uyarınca oluşturulan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, Mart 2019 itibariyle faaliyetlerine başladı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kurul ilk etapta Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile verilen yetkilerini yerine getirmek amacıyla, belirli yasal yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları ortaya koyan ilgili Tüzüğü (Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü) hazırladı.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kişisel veri tutan kişi, kurum ve kuruluşlar, kişisel verisini tuttuğu bireyleri bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Yasal uygulamalarla ilgili bilgilendirme ileriki tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

(BRT/MAIL)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti
2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti
Türkiye’de ‘booking.com’ kararı
Türkiye’de ‘booking.com’ kararı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim