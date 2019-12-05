Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Önemli Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamuoyunda bazı araştırma şirketleri tarafından yapılan anket çalışmaları hakkında son günlerde önemli tartışmalar olduğunu gözlemlendiğini belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, araştırma merkezleri ve ya benzeri kuruluşlarca yapılan anket çalışmalarında, ankete katılan kişilerin kişisel verilerinin alındığı ve bu verilerin hassas nitelikteki verileri de içerdiği duyumunu aldığı ifade edildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu duyurusu şöyle:"Kamuoyunda bazı araştırma şirketleri tarafından yapılan anket çalışmaları hakkında son günlerde önemli tartışmalar olduğu gözlemlenmektedir. Araştırma merkezleri veya benzeri kuruluşlarca yapılan anket çalışmalarında, ankete katılan kişilerin kişisel verilerinin alındığı ve bu verilerin hassas nitelikteki verileri de içerdiği duyumu alınmıştır.

Anket çalışması sırasında ankete katılma rızası veren kişilerin kimliklerinin belirlenebileceği bir şekilde kişisel verileri de bu rıza ile toplanamaz. Anket uygulamalarında toplanan kişisel verilerin araştırma amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olması yasal gerekliliktir. Amaçları bakımından gerekli olması halinde adres, kimlik bilgileri veya iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere kişisel verilerin toplanması durumunda kişilerin ayrıca bilgilendirilerek rızalarının alınması yasal zorunluluktur. Bu çerçevede verilerin toplanması esnasında yapılacak bilgilendirmenin Yasa’da sayılan diğer hakları yanında asgari olarak şu hususları içermesi gereklidir;

(A) Anketi yapan araştırma merkezi veya kuruluşunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

(B) Anket yoluyla alınan kişisel verilerin hangi amaçla toplandığı ve kullanılacağı,

(C) Toplanan verilerin kim veya kimlerle paylaşılacağı,

(Ç) Kişisel verisini paylaşanların bu verilere her zaman erişebilecekleri ve verilerini düzeltilmesi hakkının varlığı gereklidir.

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesinde, bu ve benzeri anket çalışmalarını yapanların Kişisel Verilerin Korunması Yasası çerçevesinde yükümlülükleri bulunmaktadır. Kamuoyunun, bu tür anketlere katılmayı tercih etmeleri halinde, kişisel verilerini paylaşmamaları tavsiye edilir. Her durumda bu türden verilerin bulunduğu anketleri yürütenlerin, şeffaflık çerçevesinde kişisel verileri hangi sürede, nasıl ve hangi biçimde tutacakları, işleyecekleri ve koruyacakları konusunda bilgilendirme yapmaları yasal zorunluluktur. Yapılacak bilgilendirmede Yasa gereği kişilerin açık rızasının alınması zorunludur.

Kurul bu tür anketlerde bilgilendirme olmaksızın kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini ifade ederek, yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi konusunda halkımızı uyarmaktadır"