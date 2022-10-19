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Kıskaç operasyonunda 4 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:14
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Kıskaç operasyonunda 4 tutuklu



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.10.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon (Kıskaç Operasyonu) kapsamında; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, iki adet hassas terazi ve iki adet banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 23,600 TL, 195 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen T.C.Y. (E-23), E.T.V.(E-21), B.A.(E-22) ve T.Y.(E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.     

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