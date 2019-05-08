Kısmet, 24 ülkede, 70 şehirde aynı anda gösterime giriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen “Kısmet”, 69 ülkeden 3 binin üzerinde başvuru alan “Tres Court Uluslararası Film Festivali”nin 39 filmden oluşan uluslararası yarışma seçkisine girmeyi başardı.

DÜNYAYI DOLAŞACAK

“Kısmet”, merkezi Fransa’da olan ve bu yıl 21’inci kez düzenlenecek “Tres Court Uluslararası Film Festivali” kapsamında 7-16 Haziran tarihleri arasında 24 ülkede gösterilecek.

Kısmet’in gösterileceği ülkeler şöyle:

“Kanada, Şili, Çin, Ekvator, Mısır, Estonya, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Martinik Adası, Hollanda, Yeni Kaledonya, Panama, Peru, Romanya, Slovakya, İspanya, İsviçre, Togo ve Türkiye.”

Bu ülkelerde bulunan 70 farklı şehirde gerçekleştirilecek gösterimler aracılığıyla “Kısmet”in binlerce sinemasevere ulaşması bekleniyor.

“Sınırları olmayan festival” olarak adlandırılan Tres Court, 4 dakikanın altındaki filmlere yer veriyor ve uluslararası yarışma dışında çeşitli kategorilerde gösterimler düzenliyor.

KISMET’İN GÖSTERİLDİĞİ ÜLKE SAYISI 33’E ÇIKACAK

Dünya prömiyeri sayılan ilk gösterimini 18 Ekim 2018 tarihinde ABD’de yapan “Kısmet”, bugüne kadar 17 uluslararası festivalin resmi seçkisine kabul edildi. Tres Court festivali ile birlikte Kısmet’in gösterildiği toplam ülke sayısı 33’e çıkacak.

Kıbrıs Türk sinemasını uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam eden “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkanız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor. “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.