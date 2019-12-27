Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”in, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde gösterildiği ülke sayı 43’ye yükseldi.

27 Aralık 2019 Cuma 12:45
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği kısa film, aralık ayı boyunca Macau ve İspanya’da iki farklı festivalde gösterildi, ocak ayında ise sırasıyla Uruguay, ABD ve yeniden İspanya’da gösterilecek.

Böylece Kısmet’in dünya prömiyerini yaptığı 18 Ekim 2018 tarihinden bu yana seçildiği uluslararası festival sayısı 39’a yükselecek.

2020’NİN İLK DURAĞI URUGUAY

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet, ocak ayında Güney Amerika ülkesi Uruguay’da gösterilecek. Uruguay’ın başkenti Salto’da 8-11 Ocak tarihleri arasında bu yıl beşincisi düzenlenen “Nox Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine giren Kısmet, bu ülkede ilk kez gösterilecek.

ABD’DE ONUNCU KEZ GÖSTERİLECEK

Kısmet’in 2020’deki ikinci gösterimi ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinde olacak. Bu yıl 6’ıncısı organize edilen “Borrego Springs Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine kabul edilen “Kısmet”, 20 Ocak tarihinde gösterilecek.

Bu gösterim, dünya prömiyerini de ABD’de yapan Kısmet’in, bu ülkedeki onuncu gösterimi olacak.

İSPANYA’DA SEKİZİNCİ GÖSTERİM

Kasım ayında iki kez üst üste İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde gösterilerek Kıbrıs Türk Sineması için önemli bir başarıya imza atan “Kısmet”, İspanyol film festivallerine seçilmeye devam ediyor.

“Kısmet”, Ocak ayında da “La mida no importa” adlı uluslararası film festivalinde gösterilecek.
23-25 Ocak tarihleri arasında Barselona şehrinde yapılacak olan festivaldeki gösterimle birlikte, “Kısmet” sekizinci kez İspanya’da gösterilmiş olacak.

“Kısmet”, aralık ayında da, yine İspanya’da bu yıl 11’incisi yapılan “Festival Pilas en Corto” ve bu yıl 20’ncisi yapılan “Certamen De Cine Corto De Salas De Los Infantes” adlı uluslararası festivallerde gösterilmişti.

“Kısmet”, aralık ayı başında İspanya dışında, Macau’daki 10’uncu “Image and Sound Challange” adlı uluslararası festivalde de gösterildi.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
KısmetHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC 'Başkanlık Sistemi'ne mi geçiyor?
KKTC 'Başkanlık Sistemi'ne mi geçiyor?
Döne Özer Şah hayatını kaybetti
Döne Özer Şah hayatını kaybetti
KTSO:2019 Yılı zorlu bir yıl oldu
KTSO:2019 Yılı zorlu bir yıl oldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim