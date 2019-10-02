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“Kısmet”in, Kıbrıs’taki ilk gösterimi Limasol’da

 Seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde bugüne kadar 39 ülkede gösterilen Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”in, Kıbrıs’taki ilk gösterimi 16 Ekim’de Limasol’da yapılacak.  Kaynak: “Kısmet”in, Kıbrıs’taki ilk gösterimi Limasol’da

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:27
“Kısmet”in, Kıbrıs’taki ilk gösterimi Limasol’da

Seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde bugüne kadar 39 ülkede gösterilen Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”in, Kıbrıs’taki ilk gösterimi 16 Ekim’de Limasol’da yapılacak.  
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, “Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali”nin (ISFFC) resmi seçkisine girdi. 
“Kısmet”in dünya prömiyerini yaptığı 18 Ekim 2018 tarihinden buyana seçildiği uluslararası festival sayısı 29’a, gösterildiği ülke sayısı Kıbrıs’la birlikte 40’a yükselecek.

“RİALTO TİYATROSU’NDA GÖSTERİLECEK” 

Bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen, ada genelinde çekilen filmlerin de yarışacağı Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategori olacak. Festivalde bu yıl “ulusal” kategoride 11, “uluslararası” kategoride ise 57 kısa film yarışıyor. 
“Ulusal” kategoride yer alacak “Kısmet” bu yıl festivalde yarışan tek Kıbrıs Türk filmi olacak.
“Kısmet”in Limasol’daki gösterimi 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.  
Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser yer alıyor.   Geçen yıl Kasım ayında İngiltere’nin en büyük film festivallerinden “Leeds Uluslararası Film Festivali”nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilen, “Kısmet”, Aralık 2018’de ise Brezilya’daki “Brazil Cinefest”ten “İzleyici Ödülü” kazanmıştı.  

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Anahtar Kelimeler:
Kısmet
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