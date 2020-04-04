Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi

6 Nisan gece yarısından itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak...

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:58
1452 Okunma
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi

KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart 2020 tarih ve 48 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolacağından aşağında öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak, 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sabah saat 00.00’dan itibaren 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan eder.

Bakanlar Kurulu tarafından Koronavirüs hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, vb) Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’ndan muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı uygulanır.

Yukarıda birinci madde uyarınca muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler sadece yine yukarıdaki birinci madde uyarınca faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.
 

Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber, bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacaktır.
 

Bu Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’na uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Son Güncelleme: 04.04.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Koçyiğit : "KIBTEK’te Tarife dilimleri yeniden düzenlensin"
Koçyiğit : "KIBTEK’te Tarife dilimleri yeniden düzenlensin"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim