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Kısmi sokağa çıkma yasağı 6 Nisan’a kadar sürecek

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacı ile bu gece yarısından itibaren yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının detayları ortaya çıktı. Buna göre; kısmi sokağa çıkma yasağının 6 Nisan’a kadar olduğu açıklandı.

22 Mart 2020 Pazar 19:22
6436 Okunma
Kısmi sokağa çıkma yasağı 6 Nisan’a kadar sürecek

Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs tehlikesinin önüne geçmek amacıyla aldığı kısmi sokağa çıkma yasağının detayları ortaya çıktı. Buna göre; kısmi sokağa çıkma yasağı 6 Nisan’a kadar devam edecek.

Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi’nde şu ifadelere yer verildi: “KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 23 Mart 2020 tarihiyle, sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder.

  1. Bakanlar Kurulu tarafından Koronavirüs hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar ve benzeri) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

  1. Yukarıda 1’inci madde uyarınca muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, sadece yine yukarıdaki 1’inci madde uyarına faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

  1. Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.”

Kaynak: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSokağa Çıkma Yasağı
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Ogrenci 2020-03-22 21:07:17

15 gundur neden boyle bir karar almadiniz 15 gundur akliniz neredeydi..

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Magusalı 2020-03-22 20:21:20

Biz aile olarak 15 günden beri uyuyoruz. Maske ile dolaşıyoruz. Maske koruyucudur.

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Vatandaş 2020-03-22 20:37:19

Alınan bu kararı insanların telefonlarına mesaj olarak atın nereden haberi olacak bu insanların sağlık çalışanlarını alkışlamak için atılan msj katar önemli değilmi bu olay

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