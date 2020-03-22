Kısmi sokağa çıkma yasağı 6 Nisan’a kadar sürecek

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacı ile bu gece yarısından itibaren yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının detayları ortaya çıktı. Buna göre; kısmi sokağa çıkma yasağının 6 Nisan’a kadar olduğu açıklandı.