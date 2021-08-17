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Kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Resmî Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 24 Ağustos tarihine kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasağı uzatıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 13:50
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Kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Bakanlar Kurulu, KKTC’de bir süredir uygulanan geceleri kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı. 

Resmî Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 24 Ağustos tarihine kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasağı uzatıldı. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları ve benzeri gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. 

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
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