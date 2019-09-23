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Kişmir'den Başbakan Tatar’a teşekkür: “Tam bittik derken el uzattınız"

Tatar, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir ve heyetini kabul etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
Kişmir'den Başbakan Tatar’a teşekkür: “Tam bittik derken el uzattınız"

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir ve heyetini kabul etti.

Bugün Başbakanlık’ta  gerçekleşen kabulde konuşan KKTOK Başkanı Kişmir, Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

KKTOK olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Kişmir, 2018 yılında ilk kez TC Ralli Şampiyonası takvimine girdiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede gerçekleştirikleri organizasyonlarla Türkiye’de “En İyi Organizasyon” ödülü aldıklarını kaydeden Kişmir, önümüzdeki hafta  Avrupa Ralli Şampiyonası’nı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu ve bunun gibi faaliyetlerin ülkenin tanıtılması açısından önemine işaret eden Kişmir, Başbakanlığa  kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Kişmir Başbakan Tatar’a  “Tam bittik derken el uzattınız, teşekkür ederiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KişmirTatarHaberKırbısGündemKKTOK
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