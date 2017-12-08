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Kişmir, Gezici'ye sordu: "Bu ülkede ne kadar kazanıp, ne kadar vergi ödedin?"

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Murat Gezici’nin TAK çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

08 Aralık 2017 Cuma 12:22
Kişmir, Gezici'ye sordu: "Bu ülkede ne kadar kazanıp, ne kadar vergi ödedin?"
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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) müdürü ve çalışanlarına yönelik tehdidinin ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) ajansta düzenlediği eylem ve yürüteceği mücadeleye aktif destek vereceklerini belirtti. 

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Murat Gezici’nin  TAK çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türkler bu dilden artık usanmış durumdadır. Deniz aşırı yerlerden bu ülkeye gelip seviyesiz üsluplar kurma hakkını kendinde gören kişilere bu gücü Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı vermektedir” ifadelerini kullandı. 

Gezici Şirketi’nin bugüne kadar Kıbrıs’ta kaç tane anket yaptığını, ne kadar para kazandığını ve bu kazandığı paranın ne kadarını devlete vergi olarak geri ödediğini soran Kişmir, bu sorunun cevabının, Gezici’nin gücünü nereden aldığını daha açık bir şekilde ortaya koyacağını belirtti. 

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