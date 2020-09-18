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Kişmir : "Neden basın çalışanlarına PCR testi yapmıyorsunuz?"

Gündem Kıbrıs'ta canlı yayın konuğu olan Ali Kişmir gündemi değerlendirdi.

18 Eylül 2020 Cuma 14:32
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Kişmir : "Neden basın çalışanlarına PCR testi yapmıyorsunuz?"

Özel sektöre üvey evlat muamelesi yapıldığını aktaran BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir BRT'ye ayrıcalıklı davranıldığını, aynı özverinin Özel sektörde çalışan Basın Çalışanlarına da gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Günlük Rakamlar doğru açıklanmıyor

"24 saatlik veriyi sürekli bölüyorlar ve gerçek rakamları topluma söylemiyorlar" diyen Kişmir "Ben bu konuyu Başbakan'a karşı da ispatlarım" dedi.
Nüfusa göre Türkiyeyi geçtiğimizi aktaran Kişmir, seçim sürecinde vakaların gizlendiğini iddia ederek "Seçime katılanlar halk sağlığını düşünmüyor" dedi.

Son Güncelleme: 18.09.2020 14:51
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