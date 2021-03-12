Kişmir: Neden katılmadıklarını kendileri açıklasın!

Kişmir, bugün gerçekleştirilen "Bu Memleket Bizim" Platformu'nun eylemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Kişmir, amaçlarının ülkeler arası ayrımcılık yapmak olmadığını belirterek hazırlanan "Love Erdoğan" reklamının Kıbrıs Türk Toplumu'nun görüşlerini yansıtmadığını, Türkiye'nin ne siyasi partilerden ne de siyasilerden ibaret olmadığını, Kıbrıs Türk Toplumu ile Türkiye halkının arasındaki tarihsel bağa kimsenin zarar veremeyeceğini belirtti.

BASIN-SEN Başkanı Kişmir, kendisine yöneltilen soru üzerine, düzenlenen eyleme katılmayan platforma bağlı örgütler için ise, "Onlar adına ben konuşamam, neden katılmadıklarına kendileri ancak cevap verebilir. Biz sadece neden eyleme katıldığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Kişmir'in söylemleri içerisinde "karanlıktan korkanlarla aynı yol yürünmez" tepkisi dikkat çekerken bu sözlerinin ardından Platformdan çekilmeler olup olmayacağı merak konusu.