Kişmir: “Sendikasız çalıştırma yasaklanmadığı sürece..."

Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Bugün Güzelyurt’ta meydana gelen, çocuk işçinin iş cinayeti ile öldürülmesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşan çarpık yapıyı da gözler önüne sermektedir.

15 yaşında okula gitmesi ve oynaması gereken bir çocuğun, işleyerek para kazanmak zorunda kalması ve bu uğurda iş cinayetine kurban gitmesi içler acısı bir gerçeği daha yüzümüze vurmaktadır.

Yaşanan olay, yaşanan cinayetten de öte, çocuk işçinin çalışma zorunluluğu ile birlikte devlet mekanizmasının denetim organlarını düzgün bir şekilde işletmemesinin de bir sonucudur. Sendikasız çalıştırma yasaklanmadığı sürece, gencecik çocuklarımızı bu uğurda kaybetmeye devam edeceğiz.

Hükümetlerin, yaşanan bu duruma bir an önce el atması, gerekli denetimleri yaparak, çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine gerekli yaptırımı uygulaması ve sendikasız çalışmayı yasaklaması gerekmektedir. Bundan ötesi, iş cinayetlerinin her gün devamı ile sonuçlanacak ve her cinayetin sorumlusu da devlet olacaktır.

İş cinayetine kurban giden çocuğumuza rahmet, yaslı ailesine sabır dileriz.