Kişmir: "Siz sermaye kesiminin doyumsuzluğu yüzünden"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, ülkedeki işçilerin yasalara aykırı şekilde, uzun saatler ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını, aldıkları düşük ücretin bile çok görüldüğünü, sermayenin bu düşük ücretlere bile göz koyduğunu söyledi.

Yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak kendi ülkelerinde ayda 50 dolar alan işçilerin neden KKTC’de ayda 500 dolar aldığını sorguluyor ve ilgili bakana ‘ücretlerini biz belirleyelim’ diyor” ifadelerini kullanan Kişmir, “Kullanılan ifadeler utanç vericidir” dedi.

Ali Kişmir, Mustafa Kaymak’ı bu açıklamayı geri almaya ve kamuoyundan özür dilemeye çağırdı.

"HAYAT PAHALILIĞININ SEBEBİ, SİZ SERMAYE KESİMİNİN DOYUMSUZLUĞUDUR.”

Basın-Sen Başkanı Kişmir, açıklamasında şunları belirtti:

“Bu işçilerin alın terinin karşılığını sadece bir gecede meyhane masasına bıraktığınız miktarın karşılığı olarak görmeniz ve bununla yetinmeyip hükümetin bu yönde karar üretmesini talep etmeniz ahlaklı bir davranış değildir. Bu ülkedeki hayat pahalılığının sebebi emekçilerin aldıkları sefalet ücretleri değil, siz sermaye kesiminin doyumsuzluğudur.”