Kişmir: "Sözünün arkasında durmak erdemdir"

Ada Basını sitesinde yayınlanan yazısında Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Ahmet Noyan hakkında bir yazı kaleme aldı...

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in Ada Basını sitesinde Ahmet Noyan hakkındaki yazısı şu şekilde:

SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMAK ERDEMDİR

“Basını satın almak için 100 bin STG ayırdım”...

Bu sözler Ahmet Noyan’a ait!..

Aradı, telefonda görüştük...

Kendini bana izah etmeye çalıştı...

Sözlerinin çarpıtıldığını, aslında gazetelerin sayfalarını reklam amaçlı satın almak istediğini anlatmaya çalışırken doğru kelimeler kuramamış!..

Yazının girişinde kurduğu cümle ortada...

Bakınız, ben Ahmet Noyan’ı tanımam...

İyi bir insan olabilir...

Ki konuşması ve davranışları gayet saygılı...

Fakat ağzınızdan bir söz çıkıyorsa bunun arkasında duracaksınız!..

Laf cambazlığına kalkışmayacaksınız...

“Ben bunu söyledim” diyeceksiniz...

Sonra da “Pişmanım” veya “Pişman değilim” diye kamuoyuna açıklama yapacaksınız!..

Fakat Sayın Noyan bunu yapmak yerine ısrarla laf cambazlığı yapıyor...

Hani bu tutumu yüzünden özürün de bir anlamı kalmıyor...

Kiminle konuşsam, “Artık özür dilese ne olacak” diyor...

Zaten zor bir mesleğe sahibiz, dedikodu aldı başını gidiyor, bir de bu meselelerle uğraşıyoruz!..

Sayın Noyan erdemli davranıp sözünün arkasında durabilirdi, yapmadı!..

Gazetecileri kurnazlık yaparak ikna etmeye çalıştı!..

Olmadı Sayın Noyan!..

Hem de hiç!..