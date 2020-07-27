Kişmir: "Sürekli Ajitasyon Yapıyor"

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasası hakkındaki tavrıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ajitasyon politikası yaptığını söyledi.

Ali Kişmir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanını anlamakta güçlük çekiyorum!

Sürekli bir ajitasyon tavrı!

Zamanı gelince bir defa açıklama yapmanız yeterli Sayın Cumhurbaşkanım, bin kere açıklama yapınca bir şey değişmiyor!

Sonuçta onay verdiğiniz yasa, dibine kadar kullanınız..."

KAYNAK : ADA BASINI