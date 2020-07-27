Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar

Kişmir: "Sürekli Ajitasyon Yapıyor"

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'den, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ‘Bilişim Yasası’ tepkisi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:10
870 Okunma
Kişmir: "Sürekli Ajitasyon Yapıyor"

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasası hakkındaki tavrıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ajitasyon politikası yaptığını söyledi.

Ali Kişmir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanını anlamakta güçlük çekiyorum!
Sürekli bir ajitasyon tavrı!
Zamanı gelince bir defa açıklama yapmanız yeterli Sayın Cumhurbaşkanım, bin kere açıklama yapınca bir şey değişmiyor!
Sonuçta onay verdiğiniz yasa, dibine kadar kullanınız..."

KAYNAK : ADA BASINI

Anahtar Kelimeler:
Ali KişmirMustafa AkıncıBilişim Yasası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı
Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı
Arkadaşının burnunu kırdı
Arkadaşının burnunu kırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim