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Kişmir ve Kurtoğlu Estonya’da gerçekleştirilen EFJ Genel Kurulu’na katıldı

09 Mayıs 2019 Perşembe 14:16
Kişmir ve Kurtoğlu Estonya’da gerçekleştirilen EFJ Genel Kurulu’na katıldı
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Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir ve Dışilişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu, Estonya’nın Başkenti Talin’de gerçekleştirilen Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu’na katılıyor.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre dün akşam Talin Özgürlük Müzesi’nde verilen resepsiyonun ardından genel kurul bu sabah açılış konuşmalarıyla başladı.

Estonya Parlamentosu’nda yer alan EFJ Genel Kurulu, EFJ Başkanı Morgens Bilcher’in açılış konuşmasıyla başladı.

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“Kamu Yararına Gazetecilik” başlığı altında gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Bilcher‘ in konuşmasının ardından son 1 yıl içerisinde katledilen gazeteciler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun sonrasında ise Avrupa Sendikalar Komisyonu Konfederasyon Sekreteri Esther Lynch, AB içerisinde gazetecilerin çalışma koşulları ile mesleki ve sosyal haklarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Lynch’in konuşmasından sonra oluşturulan yuvarlak masa toplantısı çerçevesinde Estonya’daki gazetecilerin faaliyetleri anlatıldı.

Daha sonra divan oluşturularak EFJ’nin Genel Kurulu resmen başladı. Genel Kurul’un resmen başlaması ile katılımcı ülkelere oyları dağıtıldı.

Basın-Sen açıklamasında, “Genel Kurulda Kıbrıs 3 oya sahip” denildi. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Ali KişmirAli Kurtoğlu
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