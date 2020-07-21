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Kişmir: "Yargıya güveniyoruz"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Bilişim Suçları Yasası’nın iptali ve emri için Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı. Daha sonra davaya destek veren KTÖS, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, TKP-YG, BKP ve Sol Hareket temsilcilerinin de katılımı ile basın açıklaması yapıldı.

21 Temmuz 2020 Salı 13:07
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Kişmir: "Yargıya güveniyoruz"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Bilişim Suçları Yasası’nın iptali ve emri için Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı. Daha sonra davaya destek veren KTÖS, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, TKP-YG, BKP ve Sol Hareket temsilcilerinin de katılımı ile basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yasanın ifade özgürlüğüne kısıtlama getirdiğini söyleyerek, yargıya güvendiklerini ifade etti.

Kişmir, Meclis’te yasaya onay veren partilerin milletvekillerinin kendilerine “gazetecilik dersi” vermeye çalıştığını kaydederek “bizim duruşumuz belli” dedi.

Kendilerine destek veren örgütlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Kişmir, ilerleyen süreçte gelişmeler paylaşacaklarını anlattı.

İfade özgürlüğünü korumanın kendilerinin asli görevlerinden olduğunu dile getiren Kişmir, “Cumhurbaşkanının yapması gerekeni kendilerinin yaptığını” söyledi.

ARA EMRİ BAŞVURUSU DA YAPILDI

Sendikayı bu davada temsil eden avukat Tacan Reynar da, iptal davası ve ara emri müracaatı gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilgili yasada ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne aykırı maddeler olduğunu dile getirdi.

Yasada, özel hayatı ilgilendiren bazı maddeler hakkında da itirazları olduğunu anlatarak, ilgili tüm emareleri mahkemeye sunacaklarını kaydetti.

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BasınSenBasın Emekçileri SendikasıBilişim Suçları Yasası
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