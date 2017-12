Kişmir: "Yeter ki isteyelim, başaramayacağımız şey yok"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Demokrat Parti kurulduğundan bu yana parti içerisinde çeşitli organlarda bulunduğunu dile getiren DP Lefkoşa Milletvekili adayı Tigin Kişmir, siyasete ilgisi de çok genç yaşlarda başlayan isimlerden. Hayatının her alanında siyasette olduğu gibi daima “Bu topluma nasıl daha faydalı olabilirim” düşüncesiyle hareket ettiğini vurgulayan Kişmir, “Diğer tüm çözümlenemeyen sorunlarımızı da bu düşünceme ekleyecek olursak, kendi adıma siyasete karşı olan ilgimi artırıyor. Çünkü sorunlarla boğulmak yerine sorunları çözmeyi tercih eden bir insanım” şeklinde tanımlıyor kendini.

“Gerçekçi olmadığınız takdirde sadece slogan atmakla yetinir ve olduğunuz yerde sayarsınız”

Kendini ve duruşunu halkçı, gerçekçi, dürüst ve adil olarak tanımlayan Kişmir, “Benim siyasi görüşüm budur. Elbette ideolojiler çok önemlidir. Ancak özel şartlara sahip bir coğrafyada yaşıyorsanız önceliğiniz bu değerler olmadır. Gerçekçi olmadığınız takdirde sadece slogan atmakla yetinir ve olduğunuz yerde sayarsınız” dedi.

“Ülkedeki belirsizlik ve plansızlık ortadan kalkmalı”

KKTC’nin birçok sorunu olduğu gibi en öncelikli olarak ülke üzerinde her alanda hakim olan belirsizlik havasının bir an evvel ortadan kalkması gerektiğini savunan Kişmir şöyle konuştu: “Sağlık, eğitim, plansızlık, günübirlik siyaset, Kıbrıs konusu. Bunları daha da çok sıralayabilirim. Bu belirsizlikler ve plansızlıkların bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bir de öğretilmiş çaresizlik diye bir hastalığa yakalanmış durumdayız. Sürekli bir şekilde bahaneler üretiyor, ‘Toplum olarak bir şey başaramayız’ bunalımına giriyoruz. Oysa istedikten sonra her şeyi başarabilecek bir toplumuz. Örneğin Avrupa Ralli Şampiyonası’nın sadece Kıbrıs’ın güneyinde değil kuzeyinde de yarışması için girişim başlattığımızda bizlere de, vazgeçin, hayatta bunu başaramazsınız’ demişlerdi, ancak biz yılmadık ve bunu başardık. Çünkü inandık. Tüm sorunlarımızı bu şekilde çözebiliriz. Yeter ki önce kendimize ve başarabileceğimize inanalım. İşte o gün gençlerimizin önünü de açacağız, eğitim ve sağlıktaki problemlerimizi de aşacağız.”

“Toplumsal beklentilerin karşılanmaması siyasete güvensizliği doğurdu”

Son dönemlerde vatandaşların siyasete ve siyasilere karşı büyük bir güvensizliği olduğunu bunun da başlıca nedeninin toplumsal beklentilerin siyasiler tarafından karşılanmaması olduğunu dile getiren Kişmir, “Buna katılmamak mümkün değil. Evet, vatandaşın siyasete ve siyasilere karşı bir güvensizliği vardır. Bunun da başlıca nedeni toplumsal beklentinin siyaset tarafından karşılanamamasıdır. Yine kısır kavgalar ve gerçekçi bir duruş ortaya konamaması da bu güvensizliği tetikleyen unsurlar arasındadır. Son dönemlerde tüm partilerimizde yaşanan gençleşme operasyonunun esas nedeni toplumsal bu tepkinin getirisidir. O nedenle ben toplumumuzun bu konuda duyarsız kalmamasından ve tepkisini açıkça ortaya koymasından dolayı çok memnunum. Bizleri seçecek olan da, cezalandıracak olan da halkımızdır. İşte tam da bu bilinçle parti olarak ‘En iyisini halk bilir’ diyoruz. Çünkü biz halkımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

"Toplumun Meclis’e bakış açısı da olumsuz"

Bugün siyasete olan güvensizlikten bahsedilen bir ortamın varlığına dikkat çeken Kişmir, dolaylı olarak toplumun Meclis’e bakış açısının da olumsuz olduğu görüşüne işaret etti. Kişmir, “Elbette meclis içerisindeki bir kesim vekil bu beklentileri karşılamak için uğraşıyor. Nitekim Başkanımız Serdar Denktaş bu hassasiyetle ‘Gelin bütçeyi geçirelim’ demiş ancak diğer parti liderleri aynı duyarlılığı göstermemiştir. Serdar Bey’in buradaki amacı vatandaşın beklentisi yönünde icraat yapmaktı ancak ne yazık ki diğer parti liderleri vatandaşı değil seçimi ve seçilmeyi öncelik haline getirmişlerdir” diye konuştu.

“Önemli olan kişisel değişim değil, zihinsel değişimdir”

KKTC Meclisi’nin sil baştan yenilenmesi görüşünün dillendirilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Kişmir, aslında önemli olanın kişiler değil, zihniyetler olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna elbette halkımız karar verecektir. Bana göre kişilerin değişmesinden daha önemli olanı zihniyetlerin değişmesi ve yenilemesidir. Bu kadar küçük bir ülkede, bu kadar net sorunları çözmek için dahi birlikte hareket edemiyorsak ve toplumsal kaygı yerine partisel kaygılarımızı ön plana çıkartıyorsak, meclisin tam anlamı ile yenilenmesi sorunlarımızın çözümüne çok da katkı sağlamayacaktır.”

“Olaya cinsiyetçi değil, icraat anlamında bakılmalı”

Meclisteki kadın vekil sayısının yetersiz olduğu eleştirilerine de açıklık getiren Kişmir, olaya cinsiyetçi değil, icraat anlamında baktığını söyleyerek, “Meclis’teki 50 kişinin cinsiyeti beni ilgilendirmiyor. İsterse ellisi de kadın olsun ama bu topluma faydalı olsun. Beni meclisteki kişilerin nitelikleri ilgilendiriyor” dedi.

“Seçimlerden sonra görüşmeler devam edecektir”

Kıbrıs konusunun geldiği noktada değerlendirmelerde bulunan Kişmir, şu an adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde bir seçim atmosferi olması nedeniyle görüşmelerin durakladığını ancak seçimlerden sonra tekrar başlayacağı inancını ifade etti. Kişmir, “Dediğim gibi ben gerçekçi bir insanım. Gerek kuzeydeki, gerekse de güneydeki seçimler sona erdikten sonra Kıbrıs müzakereleri yeniden başlayacaktır. Burada önemli olan bu müzakerelerin bir sonuca ulaşmasıdır. Bunun için de masaya bir takvim konulmalı ve sürecin ucu açık bırakılmamalıdır. Elbette gönlümden bu sürecin olumlu bir sonuçla tamamlanması geçiyor. Ancak olumsuz bir sonuçla bitecekse de bunu bilmek ve ona göre kendimize bir yol çizmek bizim hakkımız. Elbette Rum toplumunun da bunu bilmeye hakkı vardır. Her iki toplum üzerindeki bu belirsizlik ortadan kalkmalıdır. Bu aşamada başka bir planı konuşmak toplum olarak bizlere bir şey kazandırmaz. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın da dediği gibi KKTC zaten bir gerçekliktir ve çözüm olmadığı sürece KKTC yoluna devam edecektir. Çözüm olduğu takdirde de kurucu devlet olarak federasyonun iki temelinden biri olacaktır. O nedenle farklı şeyleri konuşmanın zamanı değildir” şeklinde konuştu.

“Ne birine yama olmayı ne de bir taraflara ilhak olmayı kabullenirim”

KKTC’nin de Meclisi’nin de tam bağımsızlığı için gerekli adımların hep beraber atılması gerekliliği üzerinde duran Kişmir, “Hiçbir ülke tam olarak bağımsız değildir. Elbette bizim özel bir durumumuz var ve bu da bizleri diğer ülkelere göre daha bağımlı bir hale getiriyor. O nedenle de dilediğimiz ölçüde bağımsız adımlar atamıyoruz. Ben Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlığını savunan bir insanım. Ne birine yama olmayı ne de bir taraflara ilhak olmayı kabullenirim. KKTC, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın da dediği ve işaret ettiği gibi bağımsız olmalıdır. Bunun için de gerekli adımları hep birlikte atmalıyız” dedi.

Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklar kalkmalı

Milletvekilliği dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığı temelinde var olması gerektiğini savunan Kişmir, “Bana göre çok gereksiz bir şey. Milletvekilinin tek dokunulmaz olacağı yer meclis kürsüsü olmalıdır” diye konuştu.

“Vatandaşın TL ile borçlanmasının önü açılmalı”

Özellikle dövizin ateşinin artması ile bankalara borçlu vatandaşın içine düştüğü zor durumun ve banka faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin elzem olduğunu ifade eden Kişmir, “Özellikle de vatandaşların Türk Lirası ile borçlanmalarının önünü açmak için faiz oranları hükümetin de müdahalesi ile aşağıya çekilmelidir. Ekonomik krizin tavan yaptığı bu dönemde eğer bu adım atılmazsa üzülerek söylüyorum ki, bu kriz 2000 yılındaki krizden çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Elbette sadece bu adım da yeterli olmayacaktır ancak yine de bu kriz ortamında vatandaşın ufak da olsa bir nefes almasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ile mücadele yeterli değil”

Ülkede son yıllarda hızla artış gösteren uyuşturucu ile mücadelenin yeterli olmadığının yaşanan artışın açıkça gösterdiğini de vurgulayan Kişmir, “Eğer yeterli olsaydı bugün özellikle de uyuşturucu en büyük sorunlarımız arasında yer almazdı. Gençlerimiz arasında uyuşturucu kullanımı çok tehlikeli noktalara ulaştı. Burada yapılması gereken en önemli şey bana göre spor alanında profesyonelleşmeye gidilmeli, alt yapılara yatırımlar yapılmalı ve insanlarımızın çocuk yaşlardan bu alana ilgi duymaları sağlanmalıdır. İnanıyorum ki bu adım ortalıkta dolaşan uyuşturucu illetine büyük bir darbe vuracaktır” diye konuştu.

“Gençlerin önünü açacak yasalar hayat bulacak”

Vekil seçilmesi halinde önceliğinin gençlerin önünü açacak ne kadar yasa varsa onların meclisten geçmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Kişmir, “Sonra ise toplumsal her türlü düzenlemenin bir parçası olacağım” dedi.