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"Kitaplar arkadaşıma ait"

Mağusa’da alınan ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda terör örgütü olarak ilan edilen PKK’ya ait 2 adet kitap bulunurken, olayla ilgili Fırat Algun tutuklandı.

22 Eylül 2017 Cuma 09:29
"Kitaplar arkadaşıma ait"

Gamze Pir Baykur

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilen PKK’ya ait 2 adet kitap ele geçirdi. Yürütülen soruşturmada konu kitapları arkadaşlarının evine götürdüğü tespit edilen Fırat Algun ise tutuklandı. “Yasa dışı cemiyete üye olmak” ve “Yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın bulundurmak” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Algun tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KİTAPLARI ARKADAŞLARININ EVİNE GÖTÜRDÜ...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, 20 Eylül tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da bulunan bir apartman dairesinde yapılan aramada Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilen PKK’ya ait kitaplar olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu apartman dairesine operasyon düzenlendiğini belirten Bulut, konu evde 1 adet “Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli ve “Tarihin Seyrini Değiştiren Gün 4 Nisan” isimli kitaplar bulunarak emare alındığını ve bu kitapların yasa dışı cemiyet örgütü PKK’ya ait olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Bulut, ayni  gün konu apartmanın sahibinden yapılan araştırmada konu evde Ayşin Siyahkoç ile Esra Gümüş isimli kişilerin kaldığının öğrenildiğini söyleyerek, Esra Gümüş’ün yurt dışında Ayşin Siyahkoç’un ise Mağusa’da olduğunun tespit edildiğini ve Siyahkoç’un Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulandığını belirtti. Ayşin Siyahkoç’tan yapılan araştırmada konu kitapları kişisel eşyaları ile birlikte 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde arkadaşları olan zanlı Fırat Algun ile Kadir Konuk isimli kişilerin bıraktığının öğrenildiğini belirten Bulut, ayni gün kişisel eşyalarını konu evden almaya gelen zanlı Fırat Algun’un tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

KİTAPLARIN ARKADAŞINA AİT OLDUĞUNU BEYAN ETTİ...

Polis Memuru İbrahim Bulut, zanlı Fırat Algun’dan kitaplarla ilgili olarak izahat istendiğinde kişisel eşyaların kendisine ait olduğunu ancak kitapların bulunduğu çantanın arkadaşı Kadir Konuk’a ait olduğunu beyan ettiğini söyledi. Zanlının evinde yapılan aramada ise dizüstü bilgisayar ile cep telefonu bulunduğunu belirten Bulut, incelenmek üzere emare alındığını ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Bulut, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Fırat Algun’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Halkın Sesi Gazetesi

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