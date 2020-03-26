Kitler bozuk değil, yanlış kullanıldı!

Corona virüsünün tespitinde, dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan ve ülkemize de getirilerek kullanılmaya başlanan hızlı test kitlerinin hatalı sonuç verdiğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ülkemizde dün hızlı test kitleriyle yapılan testler neticesinde 38 kişinin test sonucu pozitif çıkmasına rağmen, PCR testinde söz konusu kişilerin test sonucu negatif olarak tespit edildi.

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, hızlı test kitlerinin bozuk ya da hatalı olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve testlerin hatalı kullanımı neticesinde bu sonuçların ortaya çıktığı belirlendi.



