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Kitler bozuk değil, yanlış kullanıldı!

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, hızlı test kitlerinin bozuk ya da hatalı olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve testlerin hatalı kullanımı neticesinde bu sonuçların ortaya çıktığı belirlendi.

26 Mart 2020 Perşembe 14:11
8370 Okunma
Kitler bozuk değil, yanlış kullanıldı!

Corona virüsünün tespitinde, dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan ve ülkemize de getirilerek kullanılmaya başlanan hızlı test kitlerinin hatalı sonuç verdiğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ülkemizde dün hızlı test kitleriyle yapılan testler neticesinde 38 kişinin test sonucu pozitif çıkmasına rağmen, PCR testinde söz konusu kişilerin test sonucu negatif olarak tespit edildi.
Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, hızlı test kitlerinin bozuk ya da hatalı olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve testlerin hatalı kullanımı neticesinde bu sonuçların ortaya çıktığı belirlendi.

 

Son Güncelleme: 26.03.2020 18:09
Anahtar Kelimeler:
Hızlı KitKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Magusalı 2020-03-26 15:17:35

Jale hanım şu anda bir milletvekilidir. Ancak uzmanlık dalı Genetikdir. Bu konuda geniş bileğisin mevcuttur. Yanlış kullanıldığına inanmıyorum. Genetik laboratuvarındaki görevli uzmanlarımızı tanıyorum. Deneyimli ve bileğileri tamdır. Burada sorun Hızlı testler daima yanıltıcı olabilmesidir.

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