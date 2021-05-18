Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanacak
Kapat

KITOB Başkanı Çağıner: Artık açılım şart

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bir an önce tarifeli sefer sayısında artış yapılmasını ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da açıkladığı gibi 3 Haziran’da çift aşı ve PCR ile girişlerin başlamasını istedi.

18 Mayıs 2021 Salı 09:38
31 Okunma
KITOB Başkanı Çağıner: Artık açılım şart

Dimağ Çağıner, Turizm Bakanının 3 Haziran’da çift aşı ve PCR ile ülkeye girişlerin başlaması yönünde yaptığı açıklamayı sektörün olumlu karşıladığını ve destek verdiğini belirterek “artık açılım şart” dedi.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, turizm sektörünün bir yılı aşkın bir zamandır büyük sorunlarla boğuştuğunu ve artık can çekiştiğini anlatarak açılımdan korkulmamasının gerektiğini, çift aşı ve PCR ile gerekli tedbirlerin alınarak Haziran ayı itibarı ile açılım yönünde adımlar atılmasını desteklediklerini söyledi.

“Çift aşı ve PCR ile gelişlere ihtiyaç var”

Aşı konusunda daha hızlı davranılması gerektiğini belirten Dimağ Çağıner, aşı tedariki konusunda girişim yapılmasını ve gecikmeden aşı sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Turizm çalışanlarının bir an önce aşılanması gerektiğini vurgulayan Çağıner, sektörün açılım konusunda tüm hazırlıklarını tamamladığını ve çift aşı ve PCR ile ülkeye gelişlerin başlamasına sektörün hazır olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmde 3 Haziran açılımı
Turizmde 3 Haziran açılımı
''Pandemi döneminde de teknolojimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz''
''Pandemi döneminde de teknolojimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz''
“İşte insanları getirdiğiniz son durum”
“İşte insanları getirdiğiniz son durum”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim