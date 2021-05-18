KITOB Başkanı Çağıner: Artık açılım şart

Dimağ Çağıner, Turizm Bakanının 3 Haziran’da çift aşı ve PCR ile ülkeye girişlerin başlaması yönünde yaptığı açıklamayı sektörün olumlu karşıladığını ve destek verdiğini belirterek “artık açılım şart” dedi.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, turizm sektörünün bir yılı aşkın bir zamandır büyük sorunlarla boğuştuğunu ve artık can çekiştiğini anlatarak açılımdan korkulmamasının gerektiğini, çift aşı ve PCR ile gerekli tedbirlerin alınarak Haziran ayı itibarı ile açılım yönünde adımlar atılmasını desteklediklerini söyledi.

“Çift aşı ve PCR ile gelişlere ihtiyaç var”

Aşı konusunda daha hızlı davranılması gerektiğini belirten Dimağ Çağıner, aşı tedariki konusunda girişim yapılmasını ve gecikmeden aşı sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Turizm çalışanlarının bir an önce aşılanması gerektiğini vurgulayan Çağıner, sektörün açılım konusunda tüm hazırlıklarını tamamladığını ve çift aşı ve PCR ile ülkeye gelişlerin başlamasına sektörün hazır olduğunu söyledi.