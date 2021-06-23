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KITOB: Normalleşmeye geç kalmadan başlamamız gerek!

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) tarafından yapılan açıklamada, normalleşmeye geç kalmadan başlanması gerektiği vurgulandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
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KITOB: Normalleşmeye geç kalmadan başlamamız gerek!

KITOB açıklamasının tamamı şöyle:

“Ülkemize gelen 50 bin ve 21 bin dozun ardından, Turizm ve Çevre Bakanımız Sn. Fikri Ataoğlu; daha fazla aşının ülkemize geleceğini kamuoyu ile kısa bir süre önce paylaşmıştır. Öyle ki, sektör çalışanlarımıza ve tüm halka süratle başlanan aşılama kampanyasının neticesinde Temmuz ayına kadar halkın büyük bir oranının aşılanacağı öngörülmektedir.

"KAPILARIMIZI DÜNYAYA AÇMANIN VAKTİ YAKLAŞTI"

Dünyada, özellikle Kuzey Kıbrıs gibi ekonomisi turizme bağımlı ülkeler kapılarını turiste açmaya başladı bile. Birçok ülke gibi onlar da, turistlerin gelmesi, ekonomi sektörün yeniden canlanması için milyon Euroluk tanıtım ve kampanyalara imza atmaktalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak aşılamanın belli bir seviyeye gelmesi ile normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor.

"GEÇ KALMADAN NORMALLEŞMEYE BAŞLAMAMIZ GEREK"

Bu bağlamda, Sn. Bakanımızın da açıkladığı üzere, Temmuz’da aşısı tamamlanmış kişilerin PCR'sız, aşı olmayan kişilerin PCR ile ülkeye giriş yapabilmesi ve kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkemizde de aynı şekilde uygulanması gerektiği konusunda Sn. Bakanımıza destek bildirir, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bu konuda ısrarcı olduğumuzu, dünya ile rekabet halinde olduğumuzdan normalleşmeye geç kalmadan başlamamız gerektiğinin bildiririz.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)
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