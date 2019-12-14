KITOB otellerin Kasım ayı doluluk oranlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin bir yıllık karşılaştırmalı Kasım 2019 doluluk oranı açıklandı.

KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Kasım 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Kasım 2019 ayında %64 oranında olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Ekim 2019 ayına göre %16 oranında düşüş gerçekleşirken,

b)Geçen Kasım 2018 yılına göre %8 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Kasım 2019 ayında doluluk oranı %42 olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Ekim 2019 ayına göre %29 oranında bir düşüş yaşanırken,

b)Geçen Kasım 2018 yılına göre %7 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

3)Tüm Otellerin Kasım 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %53 olmuştur.

a)Geçen Ekim 2019 ayına göre %21 oranında bir düşüş olurken,

b)Geçen Kasım 2018 yılına göre de %2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Tüm Oteller Ortalama Doluluğu %55 olurken, bu oran 2019 yılında %53 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo: KITOB Üyesi Otellerin Bir yıl karşılaştırmalı KASIM 2019 Doluluk Oranı % olarak.