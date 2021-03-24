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KITOB'tan Sağlık Çalışanlarına Destek Kararı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner sosyal medyadan yaptığı açıklamada KITOB olarak Pandemide çalışan sağlık çalışanlarının görevde bulundukları süredeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermeye hazır olduklarını duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:04
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KITOB'tan Sağlık Çalışanlarına Destek Kararı

Çağıner'in açıklaması şöyle:

KITOB Yönetim kurulu kararı; Pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevleri sırasındaki temel ihtiyaçlarının karşılanmaması doğru değildir. Pandemi için hizmet veren sağlık çalışanları ülkemiz için çok değerlidir. Devletimizin sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Alınan karardan dönülmemesi halinde KITOB olarak Pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevde bulundukları süredeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak için şeref duyarak hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Otelciler BirliğiDimağ Çağıner
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