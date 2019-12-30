KITOB Başkanı Dimağ Çağıner imzasıyla yayınlanan açıklamada, ortalama doluluk oranının %75 civarında olacağının düşünüldüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre, KITOB’a üye toplam 109 üye otelin 27’sinde yeni yıl tatili süresince %100 doluluk yaşanması bekleniyor.
Bunun yanında 32 tesisin yeni yıl tatili dolulukları %60 ile %99 oranları arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Çağıner, açıklamasında “Tüm otellere başarılı bir yeni yıl geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Yeni Yılını kutlar esenlikler dileriz.” ifadelerini kullandı.
KITOB, yılbaşı tatilinde beklenen otel doluluk oranlarını açıkladı
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yeni yıl tatili süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının %81, küçük otellerin doluluklarının ise %69 düzeylerinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.
KITOB Başkanı Dimağ Çağıner imzasıyla yayınlanan açıklamada, ortalama doluluk oranının %75 civarında olacağının düşünüldüğü kaydedildi.