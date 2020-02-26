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KITOB’ten 1 Dolar Müjdesi

Ercan uçuşları da kampanya kapsamında.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:41
1194 Okunma
KITOB’ten 1 Dolar Müjdesi
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner AnadoluJet ile yapılan görüşmeler sonucunda 1 Dolar artı vergiler şeklinde açıklanan kampanyaya yarından itibaren Ercan Havalimanı’nın da dahil edildiğini açıkladı.

Çağıner, AnadoluJet’in, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak indirim kampanyasına Ercan uçuşlarının da dahil edilmesi noktasında AnadoluJet ile bir dizi görüşme yaptıklarını ve önceden Ercan uçuşlarının bu kapsama alınmadığını ancak görüşmelerin ardından bu uçuşların da kapsam dahiline alındığını müjdeledi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Otelciler BirliğiDimağ ÇağınerAnadolujet
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Pinokya 2020-02-26 11:06:47

Hepsi yalannn. Şimdi o tarihlerde birkaç aya baktım. Türkiyeye gidiş geliş. hepsi da gazzık. Yoksa siz turizmciler ucuzları kapıp sonra mı açıklama yaptnıız. Haa bir de Turizm Bakanı yok mu ya bu işe bakan. nerde bu yahuuuu. BAKAAANNNNNN

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noldu 2020-02-26 11:33:01 @Pinokya

noldu ya guzzuum beğenmeyen sen. ağrına gitti? yosa sen da mı turizmcisin yada bakanlıkdan?

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deniz 2020-02-26 12:06:54

yok öyle bir şey ANADOLU JETIN HABERİ YOK

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