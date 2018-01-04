KITOB’un 27’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) 27’nci Olağan Genel Kurulu bugün Girne'de yapıldı. Olağan Genel Kurul, başkanlık divanının oluşturulması, Atatürk ,şehitler ve yaşamını kaybeden otelciler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, ülkenin ekonomik kalkınmasının turizmden geçtiğine vurgu yaparak, bu güne kadar otelciler ve turizmcilerin şahsi çabalarıyla gelişen sektörde, artık sürdürülebilir ve uzun vadeli turizm politikalarına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede sürekli hükümet değişiliklerinin, sürekli yeni siyasetçi ve yetersiz bütçeler ile yeni politikalar yapılmasının , ülke turizminin en önemli sorunu olduğunu vurgulayan Özboğaç,sektörün ilerlemesi için siyasetten arındırılmış bir turizm örgütünün kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmasında turizmin ulaşım, tanıtım,çevre ve tarih ve toplum olduğuna dikkat çekerek bu konularda atılması gereken adımlara değinen Özboğaç, toplumun turizmin önemini anlaması, turizme , çevreye , tarihine sahip çıkmasıyla bu alanda ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sıkıntı ve engellerin, daha fazla çalışmayı, daha planlı turizm yapmayı elzem kıldığını söyleyerek, iyi turizm yapmanın ülkelerin dünyadaki saygınlığını arttırdığına dikkat çeken Özboğaç,Kuzey Kıbrıs’ta daha iyi turizm yapmak için, birlik ve beraberlik içinde, çevreye tarihi mirasa kültüre sahip çıkarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Başkanı Dengiz Kürşat, büyük zorluklara rağmen ülke turizmini bu günlere getiren otelcilerle büyük gurur duyduklarını belirterek,ülkedeki tesisler ve hizmetin, Güney Kıbrıs’taki tesislerden çok daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

Ülkenin Lefke’den Dipkarpaz’a kadar , yeni turizm bölgeleri ve alternatif turizm modelleri yaratmak için başlatılan çalışmaların sevindirici olduğunu dile getiren Kürşat, tüm paydaşların işbirliği içinde çalışmasıyla , turist , yatak sayısı ve ekonomi gelirinin artacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai de konuşmasında, KITOB, KITSAB ve KITREB’in , yeniden yapılandırma çalışmalarının umut verici olduğunu vurgulayarak, turizm örgütünün olmamasının, ülkenin en önemli eksiklerinden biri olduğunu belirtti.

Bakanlığın ,eko ve akro turizmi ülkenin doğu ve batı bölgelerine yaygınlaştırmak için son dönemlerde önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Nidai, alternatif turizmin, ülkenin geleceği olacağına inanç belirterek, yatırımcılardan alternatif turizme destek vermelerini istedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,de sektörde tüm paydaşların işbirliği içinde yaptığı çalışmalarla turizmde 1974’tn bu yana büyük ilerleme kaydettiğine vurgu yaparak, her alanda olduğu gibi turizmde de planlamanın önemine değindi.

Konuşmasında kentlerde, konutlar , eğlence yerleri ve turistik tesislerin yerlerini planlanmasına eskiye göre bugün daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyen Güngördü,bu planamaların doğru şekilde yapılamaması halinde, çevresiyle , tarihiyle kültürüyle denizi ve güneşiyle önemli avantajlara sahip olan ülke turizminin, trafik , ulaşım sıkıntısı , yoğun yapılaşma , çevre sorunları gibi dezavantajlara sahip olacağını ifade etti.

Girne ve Çatalköy Belediyelerinin, imar planı için 2 yıldır çalışma içinde olduğunu dile getiren Güngördü, 19 Ocak’ta Birleşik Kurul’un toplanarak, Girne ve Çatalköy İmar planına son şeklini vereceğini dile getirdi.

İmar planının hayata geçmesiyle 20 yıllık bir dönem içinde, bölgede, turizimden trafiğe birçok konunun geleceğinin belirleneceğini söyleyen Güngördü, Turizm ve Çevre Bakanlığı’yla konuda uyum içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Sadece Girne için değil, ülkede geneli için imar planına ihtiyaç olduğunu söyleyen Güngördü, Girne ve Çatalköy için hazırlanan imar planının , bölgenin bu gününü olmasa da, geleceğini kurtaracağına inanç belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Turizm Bakanlığı yapmış ve turizm sektörünün içinden gelen bir kişi olduğunu anımsatarak, sektördeki sorunların en önemli kaynağının siyasi istikrarsızlık olduğuna vurgu yaptı.

Sürekli değişen hükümetlerin, turizmi uzun süreli planlamalardan yoksun bıraktığını belirten Harmancı, siyasetten arındırılmış , özerk, kendi bütçesi kaynağı ve yaptırım gücü olan bir turizm örgütüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Ülkede casino turizminin limitlendirilmesi bunun yerine turisti esnafla toplumla daha fazla biraraya getiren akro eko turizm gibi farklı turizm modellerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Harmancı, şehirlerin de ciddi şekilde turizme uygun olarak yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, da olağan Genel Kurul’a katılarak bir konuşma yaptı.

Olağan Genel Kurul , yönetim kurlu faaliyet ve mali raporlarının okunup üyelerin onayına sunulmasının ardından , dilek temennilerin sunulmasıyla sona erdi.