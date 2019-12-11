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KITREB’de Başkan Dener Öymen oldu

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği başkanlığına Dener Öymen getirildi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:37
KITREB’de Başkan Dener Öymen oldu

KITREB’den yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık’ta gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul’un ardından görev dağılımı da yapıldı.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşturuldu: “Başkan Dener Öymen, As Başkan Mehtap Hız, Genel Sekreter Sabri Abit, Sayman Serkan Ceryan, Faal Üyeler, Mehmet Özkaram, Hamdi Kartal, Kerem Öz.”
Derneğin Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Dağlı, Genel Sekreteri Aslı Gönen, Faal Üyeler de Taner Büyükoğlu, Ömer Duman, Korhan Korkaç olurken, Denetleme Kurulu “Sedat Çomunoğlu, Alper Enginsu, Aslıhan Kani”den oluşturuldu.

Anahtar Kelimeler:
KITREBDener Öymen
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