KITSAB Ace of Mıce fuarında yerini aldı!

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 25-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuar, İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Fuar, aralarında Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TURSAB) de olduğu çok sayıda kuruluş tarafından da destekleniyor.

ACE Of M.I.C.E fuarına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay ile KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Artunç Gürkut, fuar standında KKTC’deki kongre turizmi ve etkinlik olanaklarını tanıtıyorlar. Akançay ve Gürkut, KKTC’nin turizm potansiyeli konusunda da açıklamalarda bulunuyorlar.

ACE Of M.I.C.E fuarı genel olarak kongre ve etkinlik organizasyonları konusunda hizmet veren çok farklı şirket ve kuruluşların buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Kongre turizmi, ülkemiz için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.