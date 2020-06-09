KITSAB Başbakanlık Önünde Eylemde!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapıyor.
KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapıyor.
Son Güncelleme: 09.06.2020 09:24
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapıyor
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapıyor.
KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapıyor.