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KITSAB Başbakanlık Önünde Eylemde!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapıyor

09 Haziran 2020 Salı 09:12
653 Okunma
KITSAB Başbakanlık Önünde Eylemde!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapıyor.

KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapıyor.

Son Güncelleme: 09.06.2020 09:24
Anahtar Kelimeler:
EylemKITSAB
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