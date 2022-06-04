KITSAB'dan Dünya Çevre günü mesajı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “KKTC’deki çevre sorunlarının sahipsiz kalmasını, ortaya çıkan sorunların üzerine gidilecek bir mekanizma oluşturulamadığı gibi çevre sorunlarının çözümlenmesi için yeterli kaynağın temin edilememesini büyük bir endişe ile izlemekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Turizm ve seyahat acentelerinin başlıca uğraşı olan turizm faaliyetlerini böyle bir çevrede yürütmenin giderek imkansız hale geldiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Atık suların denize akıtılması nedeniyle plajların kullanılamaz hale gelmesi, elektrik üretimi için kullanılan akaryakıtın kalitesizliği nedeni ile yaratılan hava kirliliği gibi önemli çevre sorunları turizm pazarlarında büyük olumsuzluklara neden olmakta ve turizm sektörünü geleceğini tehdit etmektedir. Sağlıklı gıda ve temiz bir çevre konusunda yaşadığımız sorunları da dikkate aldığımız zaman, yakın gelecekte turizm yapamaz hale geleceğimizi söylemek abartı olmayacaktır.

Hiç kuşku yok ki, çevre sorunları turistlerden önce kendi yurttaşlarımızın yaşamını tehdit etmektedir. Gerek kendi insanlarımızın, gerekse turistlerin sağlığını gözetmek bakımından KKTC’deki çevre sorunlarının toplum gündeminde birinci sıraya yerleşmesi gerektiği çok açıktır.

Bu açık gerçekliğe ve her gün ortaya çıkan yeni yeni çevre sorunlarına karşın yeterli önlemin alınmaması ise hem hayret vericidir, hem de geleceğimizden büyük endişe duymamıza yol açmaktadır.

Ülkemizdeki yaşamı iyileştirmek, ülkemize turist davet ederek ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmak istiyorsak, her şeyden önce çevre sorunlarını çözümlememiz; 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü süslü sözler ile kutlamak yerine, yaratabileceğimiz bütün kaynaklarla temiz ve güvenilebilir bir çevre için harekete geçmemiz gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”