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KITSAB her türlü desteğe hazır!

KITSAB, yangın için her türlü yardıma hazır olduklarını duyurdu.

23 Haziran 2022 Perşembe 22:29
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KITSAB her türlü desteğe hazır!
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KITSAB'tan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde iki günden beri devam eden orman yangınları, hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini pazarlayarak ülkemize değer katmaya çalışan turizmciler olarak bu yangınları büyük bir endişe ile izlemekteyiz.
Şurası bir gerçektir ki, hem orman varlığına sahip olan, hem de iklim değişikliğinin etkisi altında bulunan bizim gibi ülkelerde orman yangınları ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu yangınların eski yöntemlerle savuşturulamayacağı, yangınların eskisine göre daha hızlı yayıldığı ve etkili olduğu acı bir şekilde gözlemlendiğine göre yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınması ve bölgesel iş birlikleri’nin geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Kantara bölgesindeki yangın, devletimizin yetersizliklerini en kısa sürede gidermemiz gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyarken, başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Rum tarafı, İngiliz Üstler Bölgesi ve İsrail’den gelen yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ve bu iş birliğinin sürekli hale getirilerek orman yangınları ile mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz.
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, su ve diğer içecekleri yangın bölgesine ulaştırılmak üzere kendi olanakları ile temin etmiş ve ilgililere teslim etmiştir. Birliğimiz, iş makinesi ve vidanjör olanaklarına sahip yurttaşlarımızın yardıma koşmasını büyük bir takdir ile izlemektedir. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği olarak yangına karşı cansiperane mücadele veren görevli ve gönülleri yürekten kutlar, üstüne düşen daha başka görevleri yapmaya hazır olduğunu kamuoyu ve ilgililer ile paylaşmak isteriz.

Anahtar Kelimeler:
KITSABYangınKKTC
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