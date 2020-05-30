Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kalp krizi belirtileri!
Kalp krizi belirtileri!
Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?
Küçük beyaz noktalarla nasıl başa...
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
Faydaları saymakla bitmiyor...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı kekiğin faydaları nelerdir?
Şifa kaynağı kekik
Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
Kilo vermeyi kolaylaştıran...

KITSAB, SEKTÖR İÇİN HÜKÜMETTEN DESTEK TALEP ETTİ

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (T.A.K.) Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), sektör için hükümetten destek talep etti. 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre veren KITSAB, aksi halde 8 Haziran’da eyleme gideceğini açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:09
85 Okunma
KITSAB, SEKTÖR İÇİN HÜKÜMETTEN DESTEK TALEP ETTİ

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (T.A.K.) Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), sektör için hükümetten destek talep etti. 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre veren KITSAB, aksi halde 8 Haziran’da eyleme gideceğini açıkladı.

Birlik, üye acentelerle Pazartesi saat 14.00’te Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı düzenleneceğini de duyurdu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun yazılı açıklamasında, karar alınırken sektörün görüşlerinin göz ardı edildiğini savunarak, “Bu kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Tolun, “Lokomotif sektör turizm hükümetin kararlarıyla ciddi şekilde zarar görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

KITSAB’ın hazırladığı 9 maddelik talepler şöyle:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.

Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması

Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması;

Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5)  ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması

Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi

Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi

Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 sonrası açılış kriterleri
Covid-19 sonrası açılış kriterleri
Les Ambassadeurs Hotel&Casino kapılarını açıyor!
Les Ambassadeurs Hotel&Casino kapılarını açıyor!
Çatalköy'de uyuşturucu
Çatalköy'de uyuşturucu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim