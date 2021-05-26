KITSAB: “Turizme son ve öldürücü darbe!”

Hükümetin dün Bakanlar Kurulu’nda kara sınır kapılarından geçişlerle ilgili alınan kararlara eleştiri getirilen açıklamada, belirlenen kriterlerin turizme son ve öldürücü darbe olduğu söylendi.

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Başta Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere çevremizdeki ülkelerin turist getirmek için harcadığı çabaları ibretle; KKTC hükümetinin Kuzey Kıbrıs’a turist getirilmesini engellemek için yaptıklarını ise endişe izlenmekteyiz.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı ve Sayın Başbakan tarafından açıklanan kararlar, Güney Kıbrıs’a filtrelenmiş bir şekilde gelen turistlerin bile Kuzey Kıbrıs’a geçişine izin verilmeyeceğini; Güney Kıbrıs’a gelebilen bir turistin KKTC’ye geçebilmesi için KKTC tarafından “yeşil” olarak tanımlanmış bir ülkeden gelmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu durumda bizim, “yeşil” katagoride yer alan Yeni Zelanda, Falkland Adaları ve İzlanda gibi ülkelerden turist getirmekten başka şansımız kalmamış görünmektedir.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, Rus turist akışını başlatmak için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da eşlik etmesiyle Rusya’da kadar gitmişken ve Rus turist akışını başlatabilmek için hergün yeni bir yöntem denerken KKTC hükümetinin ayağımıza kadar gelen Rus turistlerin KKTC’ye günübirlik ziyaretlerine bile izin vermeyeceğini açıkça ilan etmesi tam bir “kendini bilmezlik” halidir. Bu tutum, turizm sektörünün Kıbrıs Türk ekonomisi için “hayati önemde” olduğunu kavramamış olmanın ötesinde yurttaşlarımızın nasıl bir durumda olduğunu bile gözlemleyememek demektir.

KKTC hükümeti, başlıca gelir kaynağımızı oluşturan turizm sektörüne son ve öldürücü darbeyi bu şekilde indirmiş olurken, yüzlerce acentemizi, Güney Kıbrıs’tan günü birlik olarak KKTC’ye geçen turistlere hizmet veren yüzlerce restoranımızı ve binlerce çalışanı da açlığa mahkum etmiştir. Esnafımız, bir süre daha işsizlikten kırılacak demektir.

KKTC hükümetinin aldığı kararların gerisinde yatan düşünceyi anlayabilmek mümkün değildir. Aylardan beri alınan kararlarla ortaya çıkan tek şey, KKTC Hükümetinin turizm sektörünü gözden çıkarmış olduğudur. Bu sektörden ekmek parası kazanan, bu sektöre umut bağlayan herkes, beklentilerini ve tutumlarını bu sonuca göre şekillendirmek zorunda bırakılmaktadır.