KITSAB: “Yasa dışı turistik faaliyetleri takip ediyoruz”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) bazı kişi ve kuruluşların yasaya uymadığını tespit ettiklerini açıkladı.

“GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İLGİLİ MAKAMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Yapılan açıklamada, ilgili faaliyetlerin yakından takibinin yapıldığı ve gerekli olduğu aşamada ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacakları vurgulanarak, ‘yasaya uygun davranma’ çağrısında bulunuldu.

KITSAB açıklaması şu şekilde:

“Covid-19 salgınından en fazla etkilenen faaliyetlerin başında gelen turizm faaliyetleri, seyahatlerin başlaması ile birlikte ilgili yasa kurallarına uymayan kişi ve kuruluşlar tarafından istismar edilmeye başlanmıştır.

Bilindiği gibi, 25/1978 ve 49/1989 (değişiklik) Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası, ülke içinde ve dışında organize turlar düzenlenmesi yetkisini, bu yasa çerçevesinde kurulan ve faaliyette bulunabilmek için çeşitli yükümlülükler altına giren turizm ve seyahat acentelerine vermektedir. Bu yasa, turların nasıl düzenlenmesi gerektiğini de çeşitli şekillerde hükme bağlamıştır.

Turistik faaliyetlerin yeniden başlamasına olanak veren düzenlemelerle birlikte, özellikle taşımacılık işiyle iştigal eden bazı kişi ve kuruluşların ilgili yasa maddelerini ihlal ederek turizm ve seyahat acentelerinin faaliyet alanlarına girdiği ve üyelerimizin işlerini tehdit edecek şekilde faaliyette bulundukları gözlemlenmiştir. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, üyeleri ile de koordine ederek, bu faaliyetleri takip etmektedir. Gerekli olduğu aşamada ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacaktır.

Toplumsal birlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bütün ilgilileri yasaya uygun davranmaya, kamu görevlilerini ise ilgili yasa hükümlerini uygulamaya davet ederiz.

Bütün ilgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”