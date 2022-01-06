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Kıvanç Tepe’ye “Birkan Uzun’un” adı verildi

06 Ocak 2022 Perşembe 14:18
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Kıvanç Tepe’ye “Birkan Uzun’un” adı verildi
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Kendine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak, 16 Aralık 2021’de Antartika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nda KKTC Bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun, Kıbrıs Türk Halkı'nın gurur kaynağı olmuştur. Büyük bir özveri, çaba ve zorlukları aşarak bu hayaline çok yaklaşan Uzun'un 2022 yılının ilk gününde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle, başta ailesi olmak üzere, tüm halkımız derin bir yasa boğulmuştur. Vinson Dağı Zirvesi'nde, KKTC Bayrağı ile hafızalarımıza ölümsüz bir anı bırakan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Birkan Uzun’un geride bıraktığı acının silinmesi elbette kolay olmayacaktır... Lakin başarısı ile tarihimize silinmez bir iz bırakan Birkan Uzun'un gençlerimize örnek olacak şekilde maneviyatını yaşatmak bizlere düşen önemli bir görevdir. KKTC’ye uygulanan ambargolara dikkat çekmiş, tüm gençlere herşeye rağmen hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında bulunarak moral vermiş, ilham kaynağı olmuş Birkan Uzun’un ölümsüz anısını yaşatmak ve gençlerimize vatan sevgisinin, bayrağa sahip çıkma duygusunun yüceliğini göstermesi adına Girne/Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak çok iyi bilinen Kıvanç Tepe’ye Bakanlar Kurulu kararı ile “Birkan Uzun’un” adını verme kararı almış bulunuyoruz. Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır.

Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu Birkan'ımızı kaybetmenin acı ve üzüntüsü içinde bir kez daha Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Son Güncelleme: 06.01.2022 15:21
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