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"Kıyak yapmak istemişsek neden ihaleyi iptal edelim?”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Cumhuriyet Meclisinde KIB-TEK akaryakıt ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

04 Ekim 2022 Salı 20:37
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"Kıyak yapmak istemişsek neden ihaleyi iptal edelim?”



İhale yasasına göre ani ve beklenmeyen veya öngörülemeyen olayların ortaya çıkması hallerinde pazarlık usulü ihale açılabileceğini anlatan Şan, Kıb-Tek’te öngörülememezlik nedeniyle pazarlık usulü ihaleye çıkıldığını kaydetti.

İhalenin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan gelen talep doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildiğini aktaran Şan, iptale ilişkin eleştirleri deyanıtladı. Şan, iptal edilen ihalenin İçkale’ye verildiğini anımsattı ve “Biz bu firmaya kıyak yapmak istemişsek neden ihaleyi iptal edelim?” diye sordu.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkede elektrik enerjisi sıkıntısı yaşanmayacağını da ifade etti. Şan, “Bir önceki doğrudan alım sürecinden elimizde yeterli akaryakıt mevcuttur. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte herhangi bir enerji sıkıntısı yaşanamadan bu sürecin sonra ereceğini öngörüyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıAlişan ŞanKIBTEK
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