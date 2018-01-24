KİYED: “Kışkırtmalara karşı uyanık olalım”

Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar Ve Ekonomi Derneği (KİYED) ülkenin kimsenin onaylamayacağı bir şekilde kaosa sürüklendiğini kaydederek, “kışkırtmalara karşı uyanık olalım” ifadelerini kullandı.

KİYED’den yapılan yazılı açıklamada “Pazartesi günü yaşanan baskın ve kırıp dökme eylemleri, Meclis binasının damına saldırganların çıkması, Kıbrıs Türk halkının tümü tarafından şiddetle kınanmalıdır.” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Meclisin güvenlik zafiyeti ve polisin hiçliği yürekler acısı bir durumdur. Sorumlular bellidir, ivedi şekilde adalete teslim edilmeli ve yargılanmalıdır. Savcılık ve Polis bunun için vardır. Yapılamıyorsa demokrasimizin ve güvenliğimizin tehdit altında olduğu gerçeği iyi algılanmalıdır.

Olaylara bahane olan kışkırtmacılar ne de korku yaymaya çalışan zorbalar, makamları, işleri her ne olursa olsun Kıbrıs Türk toplumunu yansıtamaz.

Derneğimiz KİYED Türkiye’nin Afrin’e haklı müdahalesini destekler ve benimser. Derneğimiz ve Kıbrıs Türk toplumu kışkırtıcıların Türkiye ve Türk Ordusu için sarf ettikleri tutarsız ve dayanaksız görüşlerini ret eder ve paylaşmaz. Ancak en kötü koşullarda bile faşist EOKA çetelerine ve Rum baskılarına

direnerek hoşgörülü demokrat kimliğini koruyan kahraman Kıbrıs Türk’ü kimin gönderdiği belirsiz zorbalara ve getirilmeye çalışılan ilkel kültürüne karşı da durmasını bilir.

Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’nın bu konu ile ilgili açıklamalarını doğru ve çok yerinde olarak yorumladığımızı belirtiriz. Sn. Cumhurbaşkanımızın olaylara müdahale için bölgeye gitmesini takdir ederken, polisin yeterli korumayı yapmamasını şiddetle kınıyoruz.

Halkımızı kışkırtmalara karşı uyanık olmaya, düşünceye düşünce ile karşı koyan barışçıl, hukuka saygılı, hoşgörülü ve demokrat kimliğine sahip çıkmaya devam etmesini önemle vurgularız.”

