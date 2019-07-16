Kıyı Emniyetinde işsiz kalan 11 kişi işlerine geri dönüyor

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi'nde işsiz kalan 11 genç, Türkiye'nin bağışladığı yeni geminin şirketin bünyesine katılmasıyla 1 Ağustos'tan itibaren eski işlerinde iş başı yapacak

"Güzel haber" ifadesi ile bir karar daha paylaşan Kudret Özersay, kıyı emniyetinde görev yapan ve işini yitiren 11 gencin, Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Şirketi'nde yeni bir geminin hibe edileceğini, 11 gencin 1 Ağustos itibarı ile eski işlerine döneceğini söyledi.

Özersay, "iş imkanı yaratıldı. İşini koşullar nedeniyle yitirenlere yeniden olanak tanındı. Bu yeni istihdam değildir" dedi.