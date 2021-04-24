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Kıyıya ölü fok vurdu

Sadrazamköy'de kıyıya vuran ölü fok herkesi üzdü.

24 Nisan 2021 Cumartesi 09:22
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Kıyıya ölü fok vurdu

Sadrazamköy'de kıyıya vuran ölü fok herkesi üzdü. DoğaPark yetkililerinin hayvanı teslim almadan olay yerinde yaptığı ön kontrollerde 2.25 metre uzunluğunda, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında genç erkek birey olduğu belirlendi.

1190 Yaban Hayat Destek Hattına yapılan ihbar üzerine DoğaPark ekipleri olay yerine giderek hayvanı denizden alarak biyometrik ölçümlerini ve  harici muayenesini gerçekleştirdi. Ölü fok ardından DoğaPark bünyesindeki Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı hayvan morguna kaldırdı.

Hayvanın ilk belirlemelere göre harici bir yarası bulunmazken, kesin ölüm sebebi DoğaPark uzmanları ile Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi ve Hayvancılık Dairesi işbirliğinde gerçekleştirilecek nekropsinin ardından netlik kazanacak.

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